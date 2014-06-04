Беглов рассказал, как проходит восстановление Мариуполя

К ремонту готовят детский сад № 150.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что петербургские строители продолжают готовить объекты к реконструкции в Мариуполе. На сегодняшний день уже оборудовали стройгородок для рабочих, которые займутся восстановлением жилых домов. Об этом в четверг, 16 июня, рассказали в пресс-службе Смольного.

Как сообщил Беглов, местные жители помогают убирать город и расчищают завалы, в магазинах есть необходимые продукты.

К ремонту готовят детский сад № 150. В Смольном надеются, что к началу учебного года в Мариуполе реконструируют три школы и три детских садика. Также планируется восстановить Драматический театр и Филармонию.

Напомним, что сотрудники "Водоканала" Петербурга начали восстанавливать водоснабжение в Мариуполе. Специалисты работают на территории строительного городка, который размещен на территории бывшей автобазы мариупольского порта. С этого места будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района. К сотрудникам присоединились 200 добровольцев из Мариуполя.

Ранее в Мариуполе планируют открыть представительство Петербурга. Там будут работать помощники депутатов.

Фото: администрация Петербурга



