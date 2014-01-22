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В Мариуполе планируют открыть представительство Петербурга
Сегодня, 18:02
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В Мариуполе планируют открыть представительство Петербурга

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Там будут работать помощники депутатов.

В Мариуполе могут открыть представительство Петербурга, где будут работать помощники депутатов. Об этом заявил председатель ЗакСа Александр Бельский во вторник, 7 июня, 

По словам Беглова, уже подписали договор совместно с руководством республики ДНР. Им передали четыре автобуса, колонна из 60 машин вышла со строительными материалами, пригласили детей на отдых в 3 смены по 400 человек, пригласили школьников на "Алые паруса". 

Ранее ЗакС Петербурга хочет разрешить Беглову избираться более двух сроков подряд. Поправки в Устав Петербурга подготовил Комитет территориального развития.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мариуполь, представительство петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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