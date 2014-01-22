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ЗакС Петербурга хочет разрешить Беглову избираться более двух сроков подряд
Сегодня, 17:33
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ЗакС Петербурга хочет разрешить Беглову избираться более двух сроков подряд

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Поправки в Устав Петербурга подготовил Комитет территориального развития.

Депутаты ЗакСа Петербурга большинством голосов поддержали поправки в Устав города, которые позволят расширить полномочия губернатора. Пленарное заседание прошло в Мариинском дворце 7 июня.

Изменения подготовили после того, как был принят федеральный закон о публичной власти. В документе говорится о том, что один политик может быть губернатором более двух сроков подряд. Кроме того, глава Петербурга может выносить предупреждение и объявлять выговор главе внутригородского муниципального образования и главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей.

С инициативой были согласны не все депутаты. Депутат Михаил Амосов был возмущен тем, что Устав по неизвестной причине понадобилось менять. 

Ранее Piter.tv подробнее писал о предлагаемых поправках. 

Фото: Piter.tv

Теги: губернатор, полномочия, устав петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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