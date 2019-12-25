Сотрудники "Водоканала" Петербурга начали восстанавливать водоснабжение в Мариуполе

К сотрудникам присоединились 200 добровольцев из Мариуполя.

Стало известно, что сотрудники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начали восстанавливать водоснабжение Мариуполя. Им также помогают добровольцы из числа жителей города. Об этом во вторник, 7 июня, рассказали в пресс-службе Смольного.

Специалисты работают на территории строительного городка, который размещен на территории бывшей автобазы мариупольского порта. С этого места будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района. К сотрудникам присоединились 200 добровольцев из Мариуполя.

Ранее мы писали, что петербургские депутаты поддержали выдачу субсидий НКО для восстановления Мариуполя.

Фото: piter.tv

