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Сотрудники "Водоканала" Петербурга начали восстанавливать водоснабжение в Мариуполе
Сегодня, 21:16
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Сотрудники "Водоканала" Петербурга начали восстанавливать водоснабжение в Мариуполе

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К сотрудникам присоединились 200 добровольцев из Мариуполя.

Стало известно, что сотрудники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начали восстанавливать водоснабжение Мариуполя. Им также помогают добровольцы из числа жителей города. Об этом во вторник, 7 июня, рассказали в пресс-службе Смольного. 

Специалисты работают на территории строительного городка, который размещен на территории бывшей автобазы мариупольского порта. С этого места будет координироваться работа по восстановлению Октябрьского района. К сотрудникам присоединились 200 добровольцев из Мариуполя.

Ранее мы писали, что петербургские депутаты поддержали выдачу субсидий НКО для восстановления Мариуполя. 

Фото: piter.tv
 

Теги: водоканал, водоснабжение, жители
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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