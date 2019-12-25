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Петербургские депутаты поддержали выдачу субсидий НКО для восстановления Мариуполя
Сегодня, 14:43
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Петербургские депутаты поддержали выдачу субсидий НКО для восстановления Мариуполя

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Сейчас средства могут получить те организации, которые развивают Петербург.

Правительство Петербурга сможет выделить деньги на поддержку некоммерческих организаций, которые занимаются не только развитием города, но и другие регионов. В частности, речь идет о Мариуполе, который будут помогать восстанавливать петербургские специалисты.

Поправки к законопроекту рассмотрели на пленарном заседании 7 июня. Документ изменит порядок выплат субсидий из городского бюджета. Сейчас поддерживают только те НКО, чья работа направлена на социально-экономическое развитие Петербурга.

Также стало известно о том, что делегация петербургских депутатов собирается поехать в Мариуполь. 

Фото: Piter.tv

Теги: нко, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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