Петербургские депутаты поддержали выдачу субсидий НКО для восстановления Мариуполя

Сейчас средства могут получить те организации, которые развивают Петербург.

Правительство Петербурга сможет выделить деньги на поддержку некоммерческих организаций, которые занимаются не только развитием города, но и другие регионов. В частности, речь идет о Мариуполе, который будут помогать восстанавливать петербургские специалисты.

Поправки к законопроекту рассмотрели на пленарном заседании 7 июня. Документ изменит порядок выплат субсидий из городского бюджета. Сейчас поддерживают только те НКО, чья работа направлена на социально-экономическое развитие Петербурга.

Также стало известно о том, что делегация петербургских депутатов собирается поехать в Мариуполь.

Фото: Piter.tv