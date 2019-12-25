Петербургские депутаты поддержали выдачу субсидий НКО для восстановления Мариуполя

Правительство Петербурга сможет выделить деньги на поддержку некоммерческих организаций, которые занимаются не только развитием города, но и другие регионов. В частности, речь идет о Мариуполе, который будут помогать восстанавливать петербургские специалисты.
Поправки к законопроекту рассмотрели на пленарном заседании 7 июня. Документ изменит порядок выплат субсидий из городского бюджета. Сейчас поддерживают только те НКО, чья работа направлена на социально-экономическое развитие Петербурга.
Также стало известно о том, что делегация петербургских депутатов собирается поехать в Мариуполь.
Фото: Piter.tv
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