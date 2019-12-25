Беглов призвал жителей Петербурга соблюдать режим самоизоляции

Он отметил, что за нарушение режима грозит уголовная ответственность.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к гражданам с просьбой соблюдать режим самоизоляции в период с 28 мая по 5 апреля.

"Оплачиваемая рабочая неделя, гарантированная президентом, - это свидетельство серьезности намерений государства остановить возможность эпидемии. Все мы отвечаем не только за себя. Болезнь не щадит ни стариков, ни детей. Есть пример развития эпидемии в Италии. Мы должны сделать все, чтобы не допустить такого сценария в России. Сейчас мы все в одной лодке, нет посторонних или неуязвимых. Хочу, чтобы каждый житель Петербурга понимал это" - приводит слова Беглова "Агентство Бизнес Новостей".

Также губернатор отметил, что за нарушение режима самоизоляции грозит ответственность вплоть до уголовной.

Напомним, 25 марта в рамках видеообращения президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя будет полностью выходная. Россияне будут отдыхать с 30 марта по 5 апреля. При этом многие торговые и развлекательные центры будут закрыты для посещений на этот период.

Ранее Александр Беглов запретил посещать церкви и мечети в период выходной недели.

Фото: gov.spb.ru