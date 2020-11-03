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Беглов признал, что закон о комплексном развитии территорий все же принят
Сегодня, 10:49
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Беглов признал, что закон о комплексном развитии территорий все же принят

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При этом как федеральному, так и региональному закону, нужны некоторые поправки.

Губернатор Александр Беглов опубликовал пост в своем Telegram-канале в котором написал о том, что закон о комплексном развитии территорий был принят в июне. Накануне в эфире телеканала "78" он говорил о том, что закон еще не принят, а только обсуждается.

Приняв в июне закон, мы исполнили обязательство по приведению в соответствие нашего регионального законодательства – федеральному. Но есть ряд не урегулированных федеральным законодательством моментов, которые надо дорабатывать. 

написал Александр Беглов 26 августа.

Также градоначальник отметил, что федеральный закон необходимо скорректировать, а именно — уточнить нормы, которые регулируют правоотношения при КРТ жилой застройки. На региональном уровне это сделать невозможно. Если нормы будут уточнены, весь процесс включения территории в программу станет прозрачнее. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге завершился прием заявок в Общественный штаб по реновации. 

Фото: Piter.tv

Теги: крт, реновация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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