В Петербурге завершился прием заявок в Общественный штаб по реновации

288 человек хотят войти в Общественный штаб по вопросам реновации, который организовал петербургский ЗакС. Столько заявок получил городской парламент, сообщил спикер Александр Бельский.

Теперь все анкеты будут верифицировать, а с 1 по 15 сентября на сайте городского парламента пройдет онлайн-голосование за кандидатов. Больше всего заявок поступило от жителей Кировского, Московского, Красногвардейского, Невского, Калининского, Фрунзенского, Приморского районов.

Квоты будем распределять пропорционально: от территорий, где более 200 домов попадают под закон, будет представлено 3-4 человека, а где нет домов вообще, либо их немного, – по одному человеку. Скорее всего, это будет депутат, представляющий данный округ. заявил спикер Александр Бельский.

Среди подавших заявку оказался депутат Госдумы Николай Валуев. Как оказалось, его квартира оказалась в доме, который может попасть под расселение.

Напомним, штаб создали, чтобы защищать права собственников и изучать их проблемы при комплексном развитии территорий. Помимо жителей в Общественный штаб войдут работники органов исполнительной власти, депутаты, экспертное сообщество, лидеры общественного мнения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Смольный согласовал план реновации в двух кварталах Петербурга.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга