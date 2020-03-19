Беглов заявил о том, что закон о комплексном развитии территорий еще не принят

По факту закон уже принят, но кварталы для расселения еще не выбраны.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала "78" о том, что закон о реновации (комплексном развитии территорий) на данный момент не принят, а находится на стадии обсуждения. Это не соответствует действительности, так как закон был подписан градоначальником 30 июня 2022 года.

По словам Беглова, проект закона для того и опубликован, чтобы обсудить его с горожанами. Кроме того, градоначальник прокомментировал движение против реновации, а именно — обращение муниципальных депутатов с заявлением в Следственный комитет. Губернатор указал на то, что они были выдвинуты от оппозиционных партий и якобы прошли в муниципалитеты при серьезной финансовой поддержке запрещенной в России организации, которой руководит Михаил Ходорковский.

Они направлены в первую очередь на компрометацию деятельности органов федеральной и региональной власти. Безусловно, конечно, [занимаются] подготовкой повестки и формированием общественного мнения для следующих избирательных кампаний. считает Александр Беглов.

Напомним, что закон уже прошел все три чтения. При этом в Смольном подчеркивают, что каждый этап будет согласовываться с жителями. Ранее о том, что выступления против реновации являются "предвыборными провокациями", заявлял вице-губернатор Николай Линченко.

Фото: Telegram / Хорзов