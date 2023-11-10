На Камчатке пообещали минимизировать неудобства при реновации Петропавловска-Камчатского

Владимир Солодов рассказал о мастер-плане по развитию города.

Региональные власти пообещали минимизировать для местных жителей неудобства, которые неизбежно возникнут при масштабной реновации города Петропавловска-Камчатского. Соответствующее заявление сделал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью журналистам информационного агентства ТАСС. Мероприятие было организовано на площадке Международного форума-выставки "Россия" в Москве. Чиновник заметил, что в следующем году запланировано строительство основных объектов по мастер-плану развития населенного пункта. В частности, речь идет об общественном центре, размещенном на главной площади. Этот музейный комплекс объединит в себе краеведческий и художественный музеи, музей воинской славы. Дополнительно существует проект реконструкции улицы Красинцев, которая станет пешеходной. На ней будут размещены арт-кластер и школа креативных индустрий.

Конечно, в ближайшие годы некоторые неудобства мы будем создавать жителям. Мы об этом говорим, объясняем, поясняем, почему это происходит. Постараемся их минимизировать. Владимир Солодов, глава Камчатки

Эксперт уточнил, что администрация также сосредоточит внимание она самой центральной части города Петропавловска-Камчатского. Владимир Солодов добавил, что хотя этот город маленький по численности, но большой по протяженности, разбросан по сопкам на берегу Авачинской бухты.

На Камчатке планируют запустить прямые рейсы из стран АТР после открытия нового терминала.

Фото и видео: Telegram / ТАСС