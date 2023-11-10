На Камчатке планируют запустить прямые рейсы из стран АТР после открытия нового терминала

Открытие нового терминала международного аэропорта Петропавловска-Камчатского (в Елизово), намеченное на декабрь 2024 года, позволит региональным властям запустить прямые воздушные рейсы в регион из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в страну. Соответствующее заявление сделал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью журналистам информационного агентства ТАСС. Мероприятие было организовано на площадке Международного форума-выставки "Россия" в Москве.
Для нас Китай, Индия - это те страны, которые мы внимательно рассматриваем. У нас дружеские отношения с провинцией Хэйлунцзян. Мы надеемся, что после запуска нового здания аэропорта сможем говорить о прямых рейсах, в том числе чартерных, которые и с Поднебесной свяжут, и с другими странами АТР.
Владимир Солодов, глава Камчатки
Чиновник пояснил, что региональные власти обсуждают сотрудничество с Пекином и по другим направлениям. Ресь идет о поставках рыбы, развитии грузовых перевозок, внедрению технологий жилищного строительства и прочих совместных проектах.
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Фото и видео: Telegram / ТАСС
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