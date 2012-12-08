Глава Камчатки: два поселка в Быстринском районе накрыл дым от пожаров

По его словам, пожар быстро распространился из-за сухой погоды.

Два поселка в Быстринском районе Камчатского края накрыл дым от пожаров площадью 2,5 тысячи гектаров. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

По его словам, пожар быстро распространился из-за сухой погоды. Глава Камчатки подчеркнул, что угрозы для населенных пунктов нет. Он также напомнил, что поселки защищены от огня водной преградой. Солодов призвал жителей проявлять бдительность и использовать средства индивидуальной защиты.

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Видео: Telegram / Солодов. BRIEF.