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Глава Камчатки: два поселка в Быстринском районе накрыл дым от пожаров

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По его словам, пожар быстро распространился из-за сухой погоды.

Два поселка в Быстринском районе Камчатского края накрыл дым от пожаров площадью 2,5 тысячи гектаров. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

По его словам, пожар быстро распространился из-за сухой погоды. Глава Камчатки подчеркнул, что угрозы для населенных пунктов нет. Он также напомнил, что поселки защищены от огня водной преградой. Солодов призвал жителей проявлять бдительность и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке.

Видео: Telegram / Солодов. BRIEF.

Теги: владимир солодов, дым, камчатка, пожар, поселки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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