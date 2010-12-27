Беглов предложил Путину построить развязку от М11 в направлении "Пулково"

После ввода основной трассы петербургские власти надеются на повышение деловой активности.

В среду, 27 ноября, градоначальник Северной столицы Александр Беглов предложил Владимиру Путину построить развязку от М11 в направлении "Пулково". Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Власти петербурга надеются на повышение деловой активности после строительства такой дороги.

"Городу нужна еще одна развязка — в направлении аэропорта Пулково, так как аэропорт будет расширяться. Новая развязка помогла бы снизить поток по Пулковскому шоссе и связать с регионами, но тут нужна помощь федерального центра", —заявил Беглов.

Напомним, что сегодня состоялось официальное открытие трассы. На нём побывал президент России Владимир Путин. Отмечается, что трассу построили "с нуля". Дорога является платным аналогом автодороги М-10 "Россия".

Ранее мы сообщали о том, что названа стоимость проезда для легковых машин по трассе М-11 в Петербурге.

Фото:Питер Решает/вк