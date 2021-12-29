Беглов пожелал петербурженке здоровья в ответ на жалобы на очереди в поликлиниках

Женщина рассказала о том, что ей пришлось стоять в очереди с высокой температурой.

Губернатор Александр Беглов провел внеплановую проверку в Пушкинском районе. Градоначальник заглянул поликлиническое отделение№60 в Славянке. Жители смогли рассказать Беглову о реальных условиях приема в медучреждениях. Одна петербурженка сняла диалог на видео.

Женщина рассказала, что ей пришлось с температурой 39 провести в поликлинике несколько часов, чтобы сдать тест на ковид. Врач не захотела приходить. Беглов поинтересовался, какая температура у женщины сейчас, и затем пожелал ей здоровья.

Пресс-служба Смольного по итогам визита опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о том, что очередей на улице не было, однако в коридорах посетителей действительно много.

Жители Славянки указали на то, что в микрорайоне нет своей поликлиники, при этом он активно застраивается. В планах построить в районе консультативно-диагностический центр.

Чтобы решить вопрос с очередями, с 4 февраля петербуржцы смогут закрывать больничный онлайн. Кроме того, некоторые инфекционные боксы будут работать до 20-21 часа.

Видео: ВКонтакте / Славянка | Подслушано / Татьяна Дидрих