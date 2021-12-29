Часть поликлиник полностью переходит на работу с инфекционными больными

Переведут те поликлиники, в которых скапливаются самые большие очереди.

Часть поликлиник Петербурга полностью переводят на прием инфекционных больных. Маленькая площадь не позволяет им совмещать штатную работу и прием пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

В пример привели поликлиническое отделение в Славянке на ул.Галицкой, 2, корп.1. Адреса остальных поликлиник пока неизвестны.

Кроме того, увеличивается время работы инфекционных боксов, которые особенно загружены. Теперь они работают с 8 до 20 часов, а где-то и до 21 часа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы смогут закрывать больничный онлайн с 4 февраля.

Фото: ВКонтакте / Вечерний Металлострой