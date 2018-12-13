Беглов поздравил петербуржцев с 1 мая на Дворцовой площади

"Наши заводы и фабрики, театры и школы, научные и медицинские центры всегда задавали высокую планку".

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил всех петербуржцев с 1 мая на Дворцовой площади. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Исполняющий обязанности губернатора отметил, что на петербуржцев может равняться вся Россия.

Наши заводы и фабрики, театры и школы, научные и медицинские центры всегда задавали высокую планку. Александр Беглов

Также Александр Дмитриевич выразил свою благодарность ветеранам, профессионалам своего дела, молодежи, которая живет в Петербурге и работает на его благо.

В центре Петербурга 1 мая прошли демонстрация и Монстрация.

Видео: Piter.TV