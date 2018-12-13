Беглов поздравил петербуржцев с 1 мая на Дворцовой площади

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил всех петербуржцев с 1 мая на Дворцовой площади. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Исполняющий обязанности губернатора отметил, что на петербуржцев может равняться вся Россия.
Наши заводы и фабрики, театры и школы, научные и медицинские центры всегда задавали высокую планку.
Александр Беглов
Также Александр Дмитриевич выразил свою благодарность ветеранам, профессионалам своего дела, молодежи, которая живет в Петербурге и работает на его благо.
В центре Петербурга 1 мая прошли демонстрация и Монстрация.
Видео: Piter.TV
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