Беглов ответил на просьбу Путина не жадничать

Заочная беседа между политиками состоялась 20 июля.

Губернатор Петербурга Александр Беглова ответил президенту Владимиру Путину, который попросил его "не жадничать" и "отщипнуть" немного из бюджета города на оснащение школы робоклассами для подготовки инженеров.

Напомним, на форуме "Сильные идеи для нового времени" к Путину обратился основатель компании ROBBO Павел Фролов. Ему нужна финансовая поддержка города для широко распространения его проекта.

По словам Беглова, идея бизнесмена созвучна Петербургу.

Создание центра олимпийского резерва в области роботехники может стать частью общего технологического прорыва. Благодарим ответственный бизнес за вложение ресурсов в развитие технологического суверенитета. Александр Беглов.

По словам градоначальника, современные лаборатории в течение ближайших 2 лет получат не менее 130 школ.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге 66 школ получили гранты на создание лабораторий.

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Фото: администрация Петербурга