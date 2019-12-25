Беглов ответил на просьбу Путина не жадничать

Губернатор Петербурга Александр Беглова ответил президенту Владимиру Путину, который попросил его "не жадничать" и "отщипнуть" немного из бюджета города на оснащение школы робоклассами для подготовки инженеров.
Напомним, на форуме "Сильные идеи для нового времени" к Путину обратился основатель компании ROBBO Павел Фролов. Ему нужна финансовая поддержка города для широко распространения его проекта.
По словам Беглова, идея бизнесмена созвучна Петербургу.
Создание центра олимпийского резерва в области роботехники может стать частью общего технологического прорыва. Благодарим ответственный бизнес за вложение ресурсов в развитие технологического суверенитета.
Александр Беглов.
По словам градоначальника, современные лаборатории в течение ближайших 2 лет получат не менее 130 школ.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге 66 школ получили гранты на создание лабораторий.
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Фото: администрация Петербурга
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