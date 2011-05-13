В Петербурге 66 школ получили гранты на создание лабораторий

Гранты направлены на обновление материально-технической базы школ, в которых будут созданы предпрофессиональные классы.

В Петербурге 66 школ стали победителями в проекте создания лабораторий для обучения школьников будущим профессиям. Об этом в четверг, 14 июля, рассказали в пресс-службе Смольного.

Гранты направлены на обновление материально-технической базы школ, в которых будут созданы предпрофессиональные классы по следующим направлениям: "Инженерный класс", "ИТ-класс", "Гуманитарно-технологический класс", "Химико-биологический и медицинский классы", "Курчатовский класс", "Педагогический класс", "Кадетский класс", "Медиакласс". Сумма одного гранта составляет 15 миллионов 150 тысяч рублей.

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, каждая из 163 заявок внимательно изучалась экспертами. К работе были привлечены партнерские вузы и работодатели. Она добавила, что ранний старт обеспечит молодым людям конкурентные преимущества на рынке труда, а городу – максимально мотивированные и подготовленные кадры.

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Фото: Piter.tv

