К 2023 году в Ленобласти возведут 9 детских садов и 6 школ

Регион продолжает реализацию программ по строительству соцобъектов.

Ленобласть продолжает увеличивать число социальных объектов при помощи региональных программ. Так, до конца 2022 года запланировано строительство 9-ти детсадов на 1365 мест и 6-ти школ на 3830 мест. Об этом сообщила пресс-служба строительного комитета 47-ого региона.

Сейчас бюджетные средства Ленобласти направлены на возведение и реконструкцию 9-ти школ на 5890 мест и 7-ми детсадов на 1375 мест. Работы идут в рамках программ "Современное образование", "Развитие городской среды" и "Комплексное развитие сельских территорий". Отдельно по программе "Соцобъекты в обмен на налоги" готовятся построить 2 школы на 1740 мест и 6 детских садов на 810 мест.

Многие учреждения готовы к введению почти на 90% — речь идёт о детсадах в Сосновом Бору, Мурино и Всеволожске. Гимназия на 600 мест в Волхове, школа на 400 мест в Оселках, школа на 1000 мест в Кудрово и еще 2 школы на 1175 мест в Мурино достигли готовности на уровне от 80% до 90%.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино завершено строительство новой школы на 565 мест.

Фото: Строительный комитет Ленинградской области