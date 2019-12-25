Открытие школы намечено на сентябрь.

В Мурино завершено строительство новой школы на 565 мест: разрешение на ввод в эксплуатацию выдал Госстройнадзор. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Четырехэтажную школу на улице Шоссе в Лаврики возвела Группа компаний "ЦДС" по региональной программе "Соцобъекты в обмен на налоги". В учреждении есть два бассейна и два спортзала, мастерские для уроков технологии и домоводства, библиотека, столовая, медицинские кабинеты. На пришкольной территории — стадион с полем для мини-футбола, беговой дорожкой, площадками для волейбола и баскетбола. Открытие школы намечено на сентябрь.

С начала года в Ленинградской области уже введено в эксплуатацию пять образовательных учреждений, два объекта здравоохранения и один дом культуры.

Ранее на Львовской улице в ЖК "Полюстрово" построили школу и детский сад.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти