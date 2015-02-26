На Львовской улице в ЖК "Полюстрово" построили школу и детский сад

Здание, совмещающее оба учреждения, рассчитано на 265 мест.

На территории ЖК "Полюстрово" в Красногвардейском районе подошло к концу строительство объекта, совмещающего школу и детский сад. Учреждение по адресу: Львовская улица, 4, строение 1 рассчитано на 265 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание было введено в эксплуатацию застройщиком ООО "Охтинская Перспектива" (ЦДС) на внебюджетные средства. В общей сложности его площадь составляет 6,8 тыс. кв. м. Подопечные детсада будут обучаться в трехэтажном корпусе, рассчитанном на 165 человек и 8 групп для всех возрастов. Двухэтажная постройка предназначена для размещения начальной школы на 100 учащихся с 1 по 4 класс.

Первый этаж займут бассейн, медицинский кабинет и пищеблок, а на втором и третьем этажах разместят игровые комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и хозяйственные кабинеты.

Школа будет располагать собственной библиотекой, медицинским блоком и спортзалом. Отмечается, что оба объекта полностью оборудованы для удобства маломобильных граждан. Они смогут перемещаться по территории с помощью лифтов и пандусов, а также воспользоваться универсальными санузлами.

Также застройщик оборудовал прилегающий к территории участок. Там находятся площадки для проведения массовых мероприятий и игровые зоны с безопасным покрытием. Также в благоустройство входит наличие велопарковки и навесов для колясок и санок.

Войти на территорию объекта будет возможно при помощи специальной системы контроля доступа.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе сдали детский сад на 295 мест.

Фото: Строительный Петербург