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В Московском районе сдали детский сад на 295 мест
Сегодня, 16:22
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В Московском районе сдали детский сад на 295 мест

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В саду будет 15 групп.

На Идрицкой улице ввели в эксплуатацию детский сад на 295 мест. Застройщик ООО "Городские кварталы" (ЦДС) завершил строительство, сообщил портал "Строительный Петербург".

Учреждение находится в доме №5, корпус 3 на территории ЖК ЦДС "Московский". В детском саду 3 этажа, а общая площадь объекта составляет 5,5 тыс. кв. метров. В садике будет 15 групп для ребят разных возрастов — от 2 до 7 лет. 

В здании разместятся залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, мастерская, кабинет методиста, медпункт, пищевой блок. Также предусмотрен бассейн-лягушатник длиной 6 метров. 

Около детского сада, на прилегающей территории, будут игровые площадки и площадки для занятий физкультурой. 

Фото: комитет по строительству

Теги: детский сад, социальный объект, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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