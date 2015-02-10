Путин просит Беглова "отщипнуть" из бюджета на робоклассы

Путин пообещал поговорить с губернатором города, чтобы он помог компании деньгами.

Сооснователь компании "РОББО" Павел Фролов попросил президента РФ Владимира Путина помочь выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва. Об этом сообщают РИА "Новости".

Путин пообещал поговорить с губернатором города, чтобы он помог компании деньгами. Путин добавил, что "сейчас с бюджетом в Петербурге все в порядке, пусть не жадничает, на такое ключевое направление немножко деньжат там отщипнет".

Павел Фролов один из основателей проекта "РОББО", частью которого является франшиза детских кружков робототехники. На них дети изучают робототехнику, программирование и 3D прототипирование.

Ранее стало известно, каким будет новый центр "Охта" в Красногвардейском районе. Площадь трехэтажного здания составит 5600 квадратов. Его обустроят для маломобильных граждан. В новом корпусе смогут заниматься 2500 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. В центре будет 7 функциональных кластеров: наука и техника, спорт, медиаобразование, социальная активность, арт-дизайн, визуально-пластическое искусство, полифункциональные пространства. Всего будет 57 программ.

Фото: Piter.tv

