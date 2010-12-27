Беглов одобрил планировку участка для завода "Таурас-Феникс"

Чиновника не смутило мнение петербуржцев, которые не хотят жить рядом с заводом.

Губернатор Петербурга одобрил размещение завода "Таурас-Феникс", против которого выступают местные активисты. Беглову понравилась планировка в Приморском районе. Об этом политик сообщил во время заседания малого правительства. Он одобрил внесенные в проект изменения. На участке появится производство фасовочно-упаковочного оборудования.Сейчас же там находится гаражный кооператив "Петроградец-4", который рассчитан на 900 мест.

Проект планировки включает территорию в границах Мебельной и Планерной улиц, проектируемого проезда и продолжения Стародеревенской улицы. По данным главы комитета по градостроительству, изменения в проект необходимы ради оптимизации использования производственной зоны, а также повышения привлекательности для будущих пользователей.

Проект хороший – почти 800 рабочих мест нам дополнительно для наших горожан... Поэтому принимаем, хороший проект прокомментировал Беглов

Напомним, что публичные слушания прошли в апреле 2019 года. Местное население высказалось против застройки. Они не хотят видеть завод рядом с жилыми домами. Их также беспокоит нехватка парковочных мест, ухудшение экологической обстановки, рост заболеваний онкологией. Уже 2 декабря районный суд рассмотрит иск об отмене результатов публичных слушаний. Активисты обратились в налоговую и прокуратуру с требованием проверить законность деятельности Смольного.

Ранее Piter.tv писал о том, что в аэропорту "Пулково" хотят построить топливозаправочный комплекс.

Фото: Piter.tv

