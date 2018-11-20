В Петербурге начнут производить оборудование для упаковки продуктов

Планируется построить новые корпуса завода к 2021 году.

В Петербурге планируют построить завод, где будут производить оборудование для фасовки и упаковки продуктов питания. Данный проект вице-губернатор Евгений Елин обсудил с представителями машиностроительного завода "ТАУРАС-ФЕНИКС". Предприятие может вложить в данный проект 3,2 млрд рублей и уже к 2021 году построить новые корпуса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

По плану, на заводе смогут производить более 250 единиц оборудования для фасовки и упаковки продуктов питания. Данный проект поможет создать 800 новых рабочих места,

Фото: Piter.TV