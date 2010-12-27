В аэропорту "Пулково" хотят построить топливозаправочный комплекс

В петербургском аэропорту собираются построить топливозаправочный комплекс. Проект постановления правительства Северной столицы приняли на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.
Глава Петербурга отметил, что развитие инфраструктуры Пулково положительно скажется на привлекательности для туристов и его надежности. Тем более, что после введения электронных виз, гостей города будет становиться все больше и больше.
В ходе совещания обсудили строительство машиностроительного завода в Приморском районе. Предприятие будет производить оборудование для упаковки компании "Таурас-Феникс", а также обеспечит 800 горожан рабочими местами.
Также члены правительства и Александр Беглов рассмотрели и одобрили два проекта планировки строительства в Красносельском районе. Там планируют построить два детских сада на 140 и 190 мест, а также детского сада на 190 мест, совмещенного со школой.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что еще 17 новых автобусов начнут перевозить пассажиров в Пулково.
Фото: Piter.TV
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