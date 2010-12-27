В аэропорту "Пулково" хотят построить топливозаправочный комплекс

Новый проект обеспечит рабочими местами петербуржцев, а также сделает инфраструктуру аэропорта более надежной.

В петербургском аэропорту собираются построить топливозаправочный комплекс. Проект постановления правительства Северной столицы приняли на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

Глава Петербурга отметил, что развитие инфраструктуры Пулково положительно скажется на привлекательности для туристов и его надежности. Тем более, что после введения электронных виз, гостей города будет становиться все больше и больше.

В ходе совещания обсудили строительство машиностроительного завода в Приморском районе. Предприятие будет производить оборудование для упаковки компании "Таурас-Феникс", а также обеспечит 800 горожан рабочими местами.

Также члены правительства и Александр Беглов рассмотрели и одобрили два проекта планировки строительства в Красносельском районе. Там планируют построить два детских сада на 140 и 190 мест, а также детского сада на 190 мест, совмещенного со школой.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что еще 17 новых автобусов начнут перевозить пассажиров в Пулково.

Фото: Piter.TV