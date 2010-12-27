Еще 17 новых автобусов начнут перевозить пассажиров в Пулково

В 2019 году предприятие "Пассажиравтотранс" купило 40 новых автобусов.

Еще 17 новых автобусов будут перевозить пассажиров в Пулково. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс".

В 2019 году предприятие купило 40 новых автобусов, 20 из них уже начали работать в начале октября в Пулково и в Красногвардейском районе. Автобус может перевозить до 170 человек, новый транспорт имеет двигатель экологического стандарта Евро-5, терминалы для оплаты банковскими картами, зарядки для мобильных телефонов.

Новые автобусы выйдут на маршруты № 39 и 39Э, связывающие аэропорт и станцию метро "Московская".

Ранее ФАС предложила отменить тарифы в аэропорту Пулково.

Фото: Piter.TV