ФАС предложила отменить тарифы в аэропорту Пулково

А также на ж/д перевозки между Петербургом и Москвой.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила дерегулировать (отменить) тарифы в аэропорту Пулково, а также на железнодорожные перевозки по направлению "Москва – Санкт-Петербург" и обратно. Тут речь идет и о плацкартных вагонах и вагонах общего пользования. Об этом сообщило РИА Новости.

Основанием для этого решения ФАС назвала высокий уровень конкуренции, который сейчас сложился на рынке пассажирских перевозок между двумя столицами.

Так "Воздушные ворота" должны будут сообщать ФАС об изменениях. К примеру, не позднее чем за 10 дней до введения в действие тарифов направлять копию об их установлении.

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Фото: Piter.TV