В Комитете по градостроительству и архитектуре объявят восемь конкурсантов, которые займутся разработкой концепции.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга обсудили проведение конкурса на концепцию парка "Тучков буян". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что в числе конкурсантов числятся ведущие международные и российские компании в области развития общественных пространств. Победителей конкурса объявят на ПМЭФ-2020.

Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Жители города могут поучаствовать в выборе названия и функциональности парка.

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