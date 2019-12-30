В Петербурге модернизируют 122 отделения "Почты России"

В понедельник, 3 февраля, в Петербурге модернизируют 122 отделения почтовой корреспонденции. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП "Почта России" по Петербургу и Ленобласти.
В ведомстве отметили, что после модернизации зона ожидания для клиентов станет комфортнее. Кроме того, в каждом отделении "Почты России" появится новое оборудование, что позволит быстрее обрабатывать почтовую корреспонденцию.
Соответствующие изменения коснутся и отделений Ленобласти.
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Фото:pixabay
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