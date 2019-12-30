Порт "Морской фасад" построит круизный лайнер взамен парома

Ледовый класс судна можно эксплуатировать круглый год.

Петербургский пассажирский порт "Морской фасад" подготовил проект по созданию судоходной компании города, согласно которому в регионе построят круизное судно ледового класса. Стоимость проекта оценивается 30 млрд рублей. Об этом сообщил "Коммерсант".

Основная часть средств будет получена из федерального бюджета. Круизное судно решили построить взамен парому, планы строительства были пересмотрены. Новое решение связано с подешевевшим возведением суден и отсутствием грузовой базы на балтийских маршрутах. Ледовый класс лайнера, как считают в "Морском фасаде", можно эксплуатировать круглый год, чтобы загрузить имеющуюся инфраструктуру порта.

Отмечается, что круизы будут работать на маршрутах по Хельсинки, Риге, Таллине, Стокгольме, Калининграде.



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