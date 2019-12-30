Маломерные суда будут оформляться в Большом порту Петербурга.

Яхты не смогут пройти границу через пункт пропуска в Сайменском канале. Об этом сообщили представители Санкт-Петербургского парусного союза. По данным специалистов, маломерные суда будут направляться на причалы морского пункта пропуска в Большой порт. Там их будут оформлять. Речь идет о тех объектах, которые приходят на территорию России из Финского залива, а также в обратном направлении.

Соответствующая информация подтверждения письмом начальника регионального пограничного управления ФСБ. В документе значится, что маломерные суда, включая парусные, не будут приниматься на пятом шлюзе "Пялли" в пропускном пункте "Брусничное-Нуйяма" в сезон навигации 2020 года.

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Фото: Piter.tv

