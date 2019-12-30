В Петербурге может появится пункт для круизных судов.

Смольный инвестировал в собственную круизно-паромную компанию почти 100 млн рублей. Об этом следует из данных СПАРК. В источнике значится, что зарегистрировано судоходной компаниеей ООО "Балтийские пассажирские линии". Это произошло еще 25 декабря 2019 года. Учредителями выступают "Пассажирский порт "Морской фасад" и АО "Аэрополис". Доля первого достигает 99,5%, а второго - 0,5%. Обе компании принадлежат правительству города. Генеральным директором остается Дмитрий Костин. Он же зарегистрирован директором по развитию "Морского фасада".

Напомним, что о возможном запуске региональной судоходной компании стало известно еще в мае 2017 года. Россия намерена возродить эту отрасль на Балтике. Сейчас же она находится в руках иностранных предприятий. Однако Петербург хотят сделать пунктом отправления и прибытия круизных судов. Это привлечет больше туристов.

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Фото: Piter.tv

