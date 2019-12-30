Также флот оператора парома "Принцесса Анастасия" может пополниться вторым судном.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что "Принцесса Анастасия" вернётся к работе после ремонта 21 марта. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Moby spl Сергей Котенев.

Отмечается, что после возобновления рейсов "Принцесса Анастасия" будет следовать по новым направлением. Так, судна отправятся в Риг и в Таллин 11–13 июня. Кроме того, Котенев заявил, что у петербургского флота может появится второе судно.

Напоним, что 7 ноября 2019 года паром "Принцесса Анастасия" застрял в Стокгольме. У судна обнаружили проблемы с генератором.

Ранее мы сообщали о том, что в конце февраля в Петербурге впервые пройдет зимняя "Гонка Героев".

Фото:Piter.TV