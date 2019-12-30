Мероприятие намечено на субботу, 22 февраля.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что в конце февраля в Петербурге впервые пройдет зимняя "Гонка Героев". Об этом сообщает орагнизатор.

Гонка состоится на территории "Игоры". Участники пройдут восьмикилометровую трассу с 27 препятствиями: рукоходы, бревна и стенки. Отмечается, что участникам придется применить ловкость и смекалку. Организаторы мероприятия также придумали программу для болельщиков.

Мероприятие намечено на 22 февраля.

Ранее мы сообщали о том, как петербургские пенсионеры ходят по подиуму и берут оружие.

Фото:Гонка Героев/вк