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Беглов об итогах голосования: "Петербуржцы сделали мудрый и ответственный выбор"
Сегодня, 16:36
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Беглов об итогах голосования: "Петербуржцы сделали мудрый и ответственный выбор"

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Особую благодарность глава города выразил Центральной избирательной комиссии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил всех, кто участвовал в организации выборов. По его словам, петербуржцы сделали мудрый и ответственный выбор. Речь прозвучала на заседании правительства 23-го сентября.

Градоначальник отметил исполнительные органы власти, которые создали условия для работы ТИКов и УИКов, медицинских работников, полицейских, сотрудников прокуратуры и судов, а также членов Горизбиркома и наблюдателей. 

У петербуржцев был выбор – в зависимости от своих политических предпочтений и интересов. В Законодательное Собрание прошли шесть партий. Это говорит о том, что Санкт-Петербург – город с сильными парламентскими традициями.

Александр Беглов, губернатор Петербурга. 

Особые слова благодарности губернатор выразил членам ЦИКа, которые, по его словам, пристально наблюдали и контролировать ход выборов. Отметим, что ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова критиковала Беглова за происходящее в городе. 

Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы и ЗакСа Петербурга проходило 17,18 и 19 сентября. По итогам результаты голосования отменили на 7 участках. Первое заседание в Мариинском дворце пройдет 29 сентября. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, голосование, закс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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