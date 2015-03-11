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Итоги голосования за депутатов в Госдуму аннулировали на семи участках в Петербурге
Сегодня, 15:56
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Итоги голосования за депутатов в Госдуму аннулировали на семи участках в Петербурге

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После ситуации на одном из участков к работе приступил Следственный комитет.

Выборы в Петербурге прошли в соответствии с нормами законодательства, но на некоторых избирательных участках были зафиксированы нарушения. Об этом сказал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Как стало известно, территориальные избирательные комиссии отметили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Госдуму и на шести избирательных участках по выборам депутатов в городской парламент. 

По факту разбросанных бюллетеней в УИК №803 в Кировском районе проводится доследственная проверка Следственным комитетом. 

На участке №2151 во Фрунзенском районе в стационарных ящиках для голосования и в сейф-пакетах было больше бюллетеней, чем выдано избирателям. Также Юрий Кузьмин назвал УИК №11 в Адмиралтейском районе, в котором также аннулировали голосование. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, голосование, уик
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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