Погром на 803-м УИКе в Кировском районе завершился уголовным делом

Инцидент произошел вечером 19 сентября.

Погром на 803-м УИКе в Кировском районе привел к уголовному делу, сообщает "Фонтанка".

Члену участковой избирательной комиссии Георгию Хорошеву и председателю Михаилу Федорову грозит ст.141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссии). Как сообщает "Фонтанка", после инцидента нарушители уехали с участка в наручниках.

Инцидент произошел вечером 19 сентября. Хорошев после официального завершения выборов открыл сейф. Он достал все сейф-пакеты и разорвал их. Позже к коллеге присоединился Федоров, который сломал ящик для голосования и вытряхнул из него все бюллетени. В понедельник, 20 сентября, стало известно, что результаты голосования в УИК 803 признали недействительными.

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