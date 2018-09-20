Погром на 803-м УИКе в Кировском районе завершился уголовным делом

Погром на 803-м УИКе в Кировском районе привел к уголовному делу, сообщает "Фонтанка".
Члену участковой избирательной комиссии Георгию Хорошеву и председателю Михаилу Федорову грозит ст.141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссии). Как сообщает "Фонтанка", после инцидента нарушители уехали с участка в наручниках.
Инцидент произошел вечером 19 сентября. Хорошев после официального завершения выборов открыл сейф. Он достал все сейф-пакеты и разорвал их. Позже к коллеге присоединился Федоров, который сломал ящик для голосования и вытряхнул из него все бюллетени. В понедельник, 20 сентября, стало известно, что результаты голосования в УИК 803 признали недействительными.
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