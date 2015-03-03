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Представители ЦИК выехали в Петербург после жалобы Булановой
Сегодня, 17:57
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Представители ЦИК выехали в Петербург после жалобы Булановой

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Памфилова пообещала реагировать на все обращения.

Глава ЦИК Элла Памфилова отреагировала на обращение певицы Татьяны Булановой. После ее видео было решено направить в Петербург представителей ЦИК. Об этом кандидат в депутаты Госдумы сообщила в своем Instagram.

Памфилова отметила, что со сменой председателей в Горизбиркоме ничего не изменилось. Она не согласна, что все происходит за спиной у губернатора, так как, по ее словам, Александр Беглов публично поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города.

В Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать всю необходимую информацию для полноты и объективности картины.

сказала глава ЦИК.

Напомним, на днях Татьяна Буланова записала видеообращение, в котором рассказала о несправедливостях в отношении партии "Родина". Подробнее — здесь. Обращение вдохновило Сергея Шнурова на новое стихотворение. 

Фото: сайт Центральной избирательной комиссии

Теги: буланова, выборы, цик
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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