Представители ЦИК выехали в Петербург после жалобы Булановой

Памфилова пообещала реагировать на все обращения.

Глава ЦИК Элла Памфилова отреагировала на обращение певицы Татьяны Булановой. После ее видео было решено направить в Петербург представителей ЦИК. Об этом кандидат в депутаты Госдумы сообщила в своем Instagram.

Памфилова отметила, что со сменой председателей в Горизбиркоме ничего не изменилось. Она не согласна, что все происходит за спиной у губернатора, так как, по ее словам, Александр Беглов публично поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города.

В Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать всю необходимую информацию для полноты и объективности картины. сказала глава ЦИК.

Напомним, на днях Татьяна Буланова записала видеообращение, в котором рассказала о несправедливостях в отношении партии "Родина". Подробнее — здесь. Обращение вдохновило Сергея Шнурова на новое стихотворение.

Фото: сайт Центральной избирательной комиссии