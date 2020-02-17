Стало известно, о чем Беглов рассказывал Путину на встрече в Константиновском дворце

Владимир Путин прибыл в Петербург 27 апреля с двухдневным визитом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с Владимиром Путиным рассказал главе государства о том, как реализуются его наказы из Послания Федеральному собранию. Встреча прошла во вторник, 27 апреля.

С понедельника в городе возобновилась диспансеризация и профилактические осмотры. В этом году они положены 1,5 млн петербуржцев.

Педагоги колледжей и техникумов получат по 5 тыс. рублей за кураторскую работу. Более 75 тыс. детей из неполных семей получают повышенные ежемесячные выплаты.

Беглов рассказал о планах по газификации агломерации с Ленобластью. Ежегодно в область на дачи уезжают 2,5 млн жителей Петербурга. Ранее градоначальник заявил о том, что готов вложиться в газификацию садоводств.

Продление программы туристического кэшбэка положительно повлияет на Северную столицу. Она привлечет новых туристов.

Ранее Александр Беглов рассказал, откуда Петербург будет брать деньги на развитие транспортного узла.

Фото: kremlin.ru