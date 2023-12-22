Путин: садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации

Глава государства отметил, что данная проблема затрагивает миллионы семей.

Cадоводческие товарищества включат в программу социальной газификации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

По словам главы государства, люди годами обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. При этом у людей нет возможности подключиться к сетям, так как садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Путин отметил, что данная проблема затрагивает миллионы семей.

Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан, а именно – расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что наука является основой технологической базы России.

Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году