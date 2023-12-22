Путин: наука – основа технологической базы России

Президент подчеркнул, что Россия всегда думала о будущем.

Наука является основой технологической базы России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Глава государства сообщил, что обсуждал на встрече с сотрудниками РАН способность страны решать задачи фундаментального характера в самые сложные периоды. Он подчеркнул, что Россия всегда думала о будущем.

Например, такого спектра научных установок класса – "Мегасайенс" как у России, нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности для наших ученых, партнеров и исследователей из других стран. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции.

Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году