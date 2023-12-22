Путин: отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции

По его словам, вывод денег за рубеж считается недопустимым для российского бизнеса.

Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

По его словам, вывод денег за рубеж считается недопустимым для российского бизнеса. Он подчеркнул, что там можно потерять все вложения, а это повлечет за собой новые вопросы, как вернуть средства.

Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса – наша сильная, суверенная страна. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поручил запустить новый нацпроект "Молодежь России".

Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году