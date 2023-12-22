Путин: отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции

Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.
По его словам, вывод денег за рубеж считается недопустимым для российского бизнеса. Он подчеркнул, что там можно потерять все вложения, а это повлечет за собой новые вопросы, как вернуть средства.
Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса – наша сильная, суверенная страна.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин поручил запустить новый нацпроект "Молодежь России".
Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году
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