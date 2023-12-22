Глава государства отметил, что нацпроект должен быть запущен в 2024 году.

Президент России Владимир Путин поручил запустить новый нацпроект "Молодежь России". Об этом он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что новый нацпроект должен быть запущен в 2024 году. По его словам, необходимо консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политике. Также Путин отметил, что нацпроект "Молодежь России" должен быть "о будущем и для будущего страны".

Ранее Путин заявил, что Россия скоро войдет в четверку крупнейших экономик мира.

Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году