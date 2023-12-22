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Путин: Россия скоро войдет в четверку крупнейших экономик мира

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По словам главы государства, российская экономика на сегодняшний день является крупнейшей в Европе.

Россия скоро войдет в четверку крупнейших экономик мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

По словам главы государства, российская экономика на сегодняшний день является крупнейшей в Европе по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. Он отметил, что темпы и качества роста позволяют надеяться, что в ближайшей перспективе Россия войдет в топ-4 крупнейших экономических держав мира. Также Путин подчеркнул, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей граждан.

Ранее Путин заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой.

Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году

Теги: владимир путин, президент россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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