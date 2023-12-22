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Путин: большая многодетная семья должна стать нормой

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Президент считает поддержку семьи с детьми фундаментальным нравственным выбором РФ.

Большая многодетная семья должна стать нормой философией жизни российского общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

По словам главы государства, многодетная семья должна быть ориентиром всей государственной стратегии. Он также считает поддержку семьи с детьми фундаментальным нравственным выбором России.

Ранее Путин заявил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя.

Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году

Теги: владимир путин, многодетная семья, послание федеральному собранию, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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