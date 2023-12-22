Путин заявил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя

Президент призвал граждан отказаться от употребления алкоголя в пользу занятий спортом.

В России значительно снизилось употребление алкоголя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Российский лидер призвал граждан отказаться от употребления алкоголя в пользу занятий спортом. Он также отметил заметные успехи страны в данном направлении, подчеркнув снижение употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя.

Каждый помнит эту шутку: "Бросай пить – вставай на лыжи". Вот это тот самый случай, момент настал. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал бредом обвинения России в планах напасть на Европу.

Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году