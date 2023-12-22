Он добавил, что история помнит судьбу тех, кто направлял когда-то контингенты на территорию страны.

Президент России Владимир Путин назвал бредом обвинения России в планах напасть на Европу. Об этом он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что Запад говорит о якобы планах Москвы напасть на европейские страны, но при этом сам вынашивает планы ударов по российской территории и отправки войск НАТО на Украину. Он добавил, что история помнит судьбу тех, кто направлял когда-то контингенты на территорию России.

Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичные. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации.

Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году