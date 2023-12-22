Президент России Владимир Путин назвал бредом обвинения России в планах напасть на Европу. Об этом он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что Запад говорит о якобы планах Москвы напасть на европейские страны, но при этом сам вынашивает планы ударов по российской территории и отправки войск НАТО на Украину. Он добавил, что история помнит судьбу тех, кто направлял когда-то контингенты на территорию России.
Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичные.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации.
Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все