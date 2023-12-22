Путин объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию объявил минуту молчания по погибшим на спецоперации.
Глава государства выразил благодарность всем, кто борется за интересы Отечества и "проходит через горнило военных испытаний". Он подчеркнул, что российские военнослужащие ежедневно рискуют жизнью.
Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих павших героев.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию.
Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году
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