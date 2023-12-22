Путин: абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию

По словам главы государства, российские военнослужащие знают, что с ними вся страна.

Абсолютное большинство россиян поддержали проведение спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

По словам главы государства, российские военнослужащие знают, что с ними вся страна. Он подчеркнул, что войска знают о поддержке народа даже находясь в окопах.

Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах.

Видео: Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году